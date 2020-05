Valérie Trierweiler, privée de son fils Léonard, exprime sa tristesse

Le confinement n'est facile pour personne, surtout qu'il dure depuis bientôt deux mois. Cette période difficile mais nécessaire pour tenter d'endiguer la pandémie de coronavirus implique une séparation avec les proches, des parents, des enfants. Valérie Trierweiler ne peut pas voir son fils unique, Léonard, 23 ans, né de son mariage passé avec Denis.

Le 4 mai 2020, la journaliste de 55 ans, qui travaille pour le magazine Paris Match, a exprimé sa tristesse sur Twitter. Valérie Trierweiler s'est exprimée après que son fils, cuisinier à New York, a partagé la photo de l'une de ses créations pâtissières : "Ma tarte aux fraises et aux framboises, zeste d'agrumes et crème pâtissière vanille." "Parce que c'est la saison et parce que c'est trop bon", a-t-il ajouté. Fière des talents de son fils, Valérie Trierweiler a malgré tout ressenti un immense vide. "Je suis non seulement privée de mon fils mais aussi de ses créations !!! C'est beau, c'est bon !", a écrit l'ancienne compagne de François Hollande, ajoutant un smiley triste à ses mots.