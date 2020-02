Valérie Trierweiler : Déjà 2 ans d'amour avec Romain Magellan

Sentimentalement, Valérie Trierweiler aura été loin d'avoir traversé un fleuve tranquille... Après l'humiliation publique lors de la révélation de la relation entre son ancien compagnon François Hollande - elle même avait été sa maîtresse du temps de Ségolène Royal - avec Julie Gayet, elle a toutefois retrouvé l'amour. Cela fait deux ans qu'elle est comblée.

Sur son compte Instagram, celle qui a repris ses fonctions de journaliste chez Paris Match tout en poursuivant sa carrière d'écrivaine, a partagé une photo la représentant avec son nouvel amoureux, l'ancien rugbyman Romain Magellan. Une image sous forme de tableau avec un filtre sur lequel on peut lire "Putain deux ans !". L'ex-sportif, reconverti comme consultant, a lui aussi partagé la même publication.

Entre Valérie Trierweiler (54 ans) et Romain Magellan (46 ans), c'est donc l'amour fou. Les deux se sont rencontrés via le biais associatif, l'ancienne première dame ayant maintenu son engagement dans ce domaine malgré son départ de l'Élysée. Elle est une marraine très active du Secours populaire alors que son chéri oeuvre lui auprès de l'association ELA. "On a pris un café, je lui ai offert mon livre Le Secret d'Adèle, qui venait de sortir, bon, là, il a compris et nous avons commencé à nous voir, mais tout en douceur. Un peu parce qu'il a huit ans de moins que moi, beaucoup parce que j'avais du mal à faire confiance à un homme à cette époque. En plus, il n'était pas libre, et je ne voulais pas faire vivre à une femme ce que j'avais vécu : se prendre la une d'un tabloïd dans la figure ! C'est pourquoi il a fait les choses dans l'ordre. Nous avons pris notre temps parce que nous savions que c'était une véritable histoire", confiait-elle à Elle en septembre dernier.

Quant à l'ex-président de la République François Hollande, Valérie Trierweiler a juré lui avoir pardonné même si elle n'hésite jamais à lui envoyer quelques petites piques de temps en temps...