Valérie Trierweiler : Cette phrase qu'elle ne pardonne pas à François Hollande

Après le roman Le Secret d'Adèle, Valérie Trierweiler revient avec un ouvrage plus personnel intitulé On se donne des nouvelles. L'occasion pour l'ancienne première dame de faire le point sur ses rencontres et ses expériences de vie depuis qu'elle a repris sa fonction de journaliste et retrouvé l'amour auprès de Romain Magellan. Pour Gala, elle revient sur les pages consacrées à son ex François Hollande.

Évoquant la fin, brutale, de son couple avec l'ancien président de la République, Valérie Trierweiler (54 ans) a réagi à une petite phrase écrite par François Hollande à son égard : "Sans faire de psychologie, je pense que c'est elle qui a un complexe social vis-à-vis de moi." Des propos qui font toujours bondir la journaliste de chez Paris Match. "C'est incroyable de pouvoir penser cela d'une personne avec qui on a vécu. Je trouve cette phrase méprisante et je ne lui pardonne pas de l'avoir formulée", a-t-elle rétorqué.

Si elle n'a pas de complexe social, Valérie Trierweiler a cependant les pieds sur terre et sait d'où elle vient. Elle avait d'ailleurs toujours clamé avoir besoin de travailler pour gagner sa vie et subvenir aux besoins de ses fils Léonard, Anatole et Lorrain. En devant journaliste dans un prestigieux magazine, puis en vivant sous les ors de la République comme première dame, elle a goûté une vie qui ne lui était pas forcément prédestinée. "On s'émancipe, mais on n'oublie pas. Je l'ai d'autant plus ressenti en fréquentant ceux qui se considèrent comme l'élite de notre pays", assure-t-elle.

Thomas Montet

L'interview complète de Valérie Trierweiler est à retrouver dans Gala, dans les kiosques le 26 septembre 2019.