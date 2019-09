Valérie Trierweiler : Son compagnon éclipsé par François Hollande, elle s'agace

Venue présenter son nouveau livre, On se donne des nouvelles (éditions Les Arènes), Valérie Trierweiler a accordé une longue interview à Anne-Élisabeth Lemoine dans l'émission C à Vous, diffusée le 20 septembre 2019 sur France 5. Un entretien durant lequel l'ex-Première dame n'a pas caché son agacement, après avoir été relancée à plusieurs reprises sur sa relation avec François Hollande, qui s'est terminée en 2014, après neuf ans de vie commune.

Voilà plus d'un an maintenant que la journaliste de 54 ans vit en couple avec Romain Magellan, ancien rugbyman de 46 ans. Une romance qu'elle évoque volontiers, d'autant plus quand sa relation avec l'ancien président de la République la poursuit : "J'ai un homme dans ma vie, il en a peut-être assez lui aussi qu'on me ramène sans arrêt à ma vie d'avant. Moi j'aurais beaucoup de mal, inversement, a-t-elle affirmé, quelque peu irritée. Il a sa place dans mon coeur, dans ma vie, comme je le dis [dans son livre, NDLR], donc il n'y a pas de raison qu'on me ramène sans arrêt à ma vie passée, fut-elle avec un président."