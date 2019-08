Valérie Trierweiler : La petite blague piquante de son chéri Romain Magellan...

Valérie Trierweiler, en tant que journaliste en reportage pour un magazine, et son compagnon l'ancien rugbyman et présentateur TV Romain Magellan, sur place lui pour présenter et animer "Le match des Légendes" durant lequel de grands noms du football et du rugby se sont affrontés pour une mi-temps de foot et une autre de rugby au profit de l'association "Un sourire, un espoir pour la vie" au stade Chaban Delmas, à Bordeaux, France, le 27 Mai 2019. © Patrick Bernard/Bestimage