Valérie Trierweiler fière : son fils Léonard s'est marié !

C'est la bonne nouvelle du jour, la vague de chaleur face aux températures négatives, la trêve avant la grève : Léonard Trierweiler s'est marié. Valérie Trierweiler s'est elle-même fait une joie d'annoncer ce merveilleux événement depuis son compte Instagram. "Léonard et Jennifer se sont dit oui samedi à New York. Quel bonheur et quelle émotion pour une mère de voir son fils si heureux aux côtés de sa si belle épouse", s'est-elle réjouie, dans un post publié le 3 décembre 2019.

L'ancienne première dame a également dévoilé une ravissante photo des jeunes mariés. L'occasion de constater que la jolie Jennifer, avec qui son fils est en couple depuis plus d'un an, portait une robe blanche assez simple au décolleté plongeant. Léonard, lui, était resté tout en sobriété avec un costume noir et un toujours chic noeud papillon. Le couple a reçu une vague de félicitations et de tendres messages, sur Instagram.

Si Léonard Trierweiler s'est marié à New York, c'est parce qu'il y travaille. Fraîchement diplômé de l'école française de cuisine Ferrandi, le jeune homme de 22 ans avait commencé sa carrière dans les cuisines du chef Guy Savoy, au Restaurant de la Monnaie à Paris. Désormais, il travaille au sein du prestigieux restaurant français Le Bernardin, tenu par Éric Ripert. C'est dans ces cuisines qu'il avait reçu son papa, Denis, en octobre dernier.