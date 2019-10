Léonard Trierweiler : Rare photo avec son père Denis, "très fier"

Diplômé de la prestigieuse école française de cuisine Ferrandi, Léonard Trierweiler a entamé sa carrière sur les chapeaux de roues. Non content d'avoir un temps travaillé dans les cuisines du chef Guy Savoy dans son Restaurant de la Monnaie à Paris, il a désormais posé ses valises à New York. Il y a reçu son père Denis.

Après une brève collaboration en Italie, Léonard Trierweiler a trouvé du travail à New York. A 22 ans, il oeuvre dans les cuisines du chic restaurant français Le Bernardin. Un établissement dirigé par le chef Éric Ripert, déjà auréolé au cours de son histoire par trois étoiles au mythique Guide Michelin, qui se situe à quelques rues du célèbre musée MoMa, à Manhattan.

Mercredi 23 octobre 2019, il a reçu la visite de son père, le philosophe et journaliste de 67 ans Denis Trierweiler. "Un immense plaisir d'avoir reçu aujourd'hui mon père au @lebernardinny. Cuisiner pour ses proches double le plaisir ! Merci au chef @ericripert ainsi qu'à toute l'équipe car je sais qu'il n'oubliera pas ce déjeuner grâce à tout un chacun... #3etoilesmichelin #ericripert #newyork @salome_trierweiler", a écrit le jeune cuisinier. Une photo prise par Salomé Trierweiler, la nouvelle compagne de Denis. Ce dernier est l'ex-mari de la journaliste Valérie Trierweiler, avec laquelle il a aussi eu Anatole (27 ans) et Lorrain (24 ans).

Sur son propre compte Instagram, Denis Trierweiler a lui aussi publié une photo de famille prise dans les cuisines de l'établissement et a partagé son bonheur. "Un père très très fier de son fils !", a-t-il écrit. En mai dernier, c'est Valérie Trierweiler et son nouveau compagnon Romain Magellan qui rendaient visite à Léonard. Même à 5600 kilomètres de la France, ses proches pensent à lui et se démènent pour garder le contact !