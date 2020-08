Valérie Trierweiler licenciée de Paris Match : "état de choc" et de "sidération"

Après trente ans de bons et loyaux services chez Paris Match, Valérie Trierweiler vient d'être remerciée du célèbre magazine français. Cette décision de mettre fin à autant d'années de collaboration a été prise par Hervé Gattegno, directeur général des rédactions de Paris Match et du JDD.

La nouvelle du licenciement de Valérie Trierweiler a fuité mercredi 12 août 2020, lorsqu'une journaliste de La lettre audiovisuelle a partagé l'information sur son compte Twitter. "Valérie Trierweiler débarquée de Paris Match. Selon nos informations, Valérie Trierweiler , 'plume' de longue date de Paris Match, d'abord au service politique puis chargée, les dernières années, d'une rubrique littéraire, vient d'être 'remerciée' par Hervé Gattegno, directeur général des rédactions de Paris Match et du JDD (titres de Lagardère news). Le directeur général entend bien renouveler les figures de la rédaction de l'hebdomadaire, par trop atteintes par l'ancienneté... On s'attend à d'autres départs", avait publié Sandra Muller.

La réaction de Valérie Trierweiler ne s'est pas faite attendre trop longtemps... La journaliste de 55 ans s'est exprimée dans la matinée du jeudi 13 août 2020 sur son compte Twitter, révélant les circonstances dans lesquelles elle a pris connaissance de son licenciement. "J'ai appris en plein coeur de l'été et pendant mes congés de façon extrêmement brutale mon licenciement de Paris Match où je travaillais depuis trente ans. Ce licenciement sans aucun motif valable me laisse en état de choc et de sidération. #parismatch", a écrit l'ancienne première dame, encore très secouée. Suite à cette publication, l'ex-compagne de François Hollande a reçu plusieurs soutiens.