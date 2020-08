Valérie Trierweiler "remerciée" par Paris Match, la fin d'une longue aventure

Avec la crise sanitaire, nombreux sont les médias à avoir été lourdement impactés par le manque de recettes publicitaires, une réalité qui a contraint certains titres à devoir repenser leur économie, leur modèle et à prendre des décisions, même les plus douloureuses. Paris Match, magazine historique en France, n'échappe malheureusement pas à la règle.

Sandra Muller, journaliste de La lettre audiovisuelle, a fait savoir sur son compte Twitter mercredi 12 août 2020, que Paris Match se sépare de plusieurs de ses journalistes, et même des plus fameux. Parmi eux, Valérie Trierweiler qui avait intégré la rédaction de l'hebdomadaire il y a plus de vingt ans. "Valérie Trierweiler débarquée de Paris Match. Selon nos informations, Valérie Trierweiler , 'plume' de longue date de Paris Match, d'abord au service politique puis chargée, les dernières années, d'une rubrique littéraire, vient d'être 'remerciée' par Hervé Gattegno, directeur général des rédactions de Paris Match et du JDD (titres de Lagardère news). Le directeur général entend bien renouveler les figures de la rédaction de l'hebdomadaire, par trop atteintes par l'ancienneté... On s'attend à d'autres départs", a publié la journaliste, très bien informée, de La lettre audiovisuelle.