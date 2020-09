Valérie Trierweiler épuisée par son défi... mais où est passé Romain Magellan ?

Dans la tête de Valérie Trierweiler, on imagine qu'elle ressent une myriade de sentiments. Frustrée de ne toujours pas pouvoir voir son fils Léonard installé aux Etats-Unis, émue d'avoir été virée de Paris Match puis ravie d'être recrutée par RTL, l'ancienne première dame a trouvé un défouloir : le Défi d'Elles. Un événement sportif pour se vider la tête mais sans son pom pom boy pour la soutenir.

Sur son compte Instagram, Valérie Trierweiler a posté des photos de ce défi sportif organisé à Arcachon par Défi d'Elles, qui soutient la cause des femmes - avec un focus porté sur la prévention pour le cancer du sein - autant que celle de la planète. La journaliste âgée de 55 ans faisait équipe avec Karine Fournier. Au programme : du VTT, du trail sur la plage... Une compétition face à 61 équipes qui a laissé la participante sur les rotules ! "Je ne sais pas si je suis encore tout à fait en vie après cette dernière épreuve. Mais c est terminé ! Et magnifique du début à la fin de toutes les épreuves. Merci à @karine_fournier_21 d'avoir relevé le défi ! Raid @defi_delles #arcachon #dunedupilat", a-t-elle écrit sur Instagram, samedi 19 septembre. Heureusement, quelques heures après elle reprenait des forces grâce à un copieux apéro à base de saucisson, pâté en croûte, bières et rosé.

Valérie Trierweiler, qui avait préparé ce défi avec abnégation après avoir contracté le Covid-19, souhaitait particulièrement briller pour son estime de soi. "Je reprends le sport. Au menu : épreuves de running sur la plage, de vtt en forêt et de canoë. Voilà une perspective qui m'encourage à relever la tête, à me bouger, à me convaincre que non à 55 ans, tout n'est pas fini", avait-elle précédemment déclaré.

Heureuse de sa performance, Valérie Trierweiler l'a-t-elle partagée avec Romain Magellan, son compagnon ? Sur son compte, on ne trouve plus trace de photos du couple depuis des mois, idem sur le compte de l'ancien rugbyman. Tout juste ont-ils participé à la même campagne au profit de l'association Super Maximum en septembre mais sans apparaitre ensemble. Plus surprenant encore, ils ne suivent plus ni l'un ni l'autre sur Instagram... Il y aurait-il de l'eau dans le gaz ? Le couple avait pourtant fêté ses 2 ans de relation amoureuse en février 2020.