Valérie Trierweiler virée de Match : ce grand défi qui l'attend et la comble

En plein coeur de l'été, alors que la crise sanitaire se transforme en crise économique mettant à mal plusieurs domaines d'activité dont celui des médias, Valérie Trierweiler a appris son licenciement de la rédaction de Paris Match après deux décennies de bons et loyaux services. Après avoir encaissé la nouvelle - et taclé quelques haters sur Twitter - elle voit le verre à moitié plein et se focalise sur la suite.

Sur Instagram, l'ancienne première dame a ainsi annoncé un projet qui lui tient à coeur et devrait lui redonner un peu le sourire. "Le 18 septembre, je prendrai le départ avec ma co-équipière @karine_fournier_21 pour un nouveau raid @defi_delles à Arcachon face à 61 autres équipes. Je ne serai certainement pas parmi les premières mais je me réjouis à l'avance de participer, en tant qu'ambassadrice, à ce nouveau défi sportif. Et je le terminerai même si le Covid contracté au début du confinement m'a laissée essoufflée. Je reprends le sport. Au menu : épreuves de running sur la plage, de vtt en forêt et de canoë. Voilà une perspective qui m'encourage à relever la tête, à me bouger, à me convaincre que non à 55 ans, tout n'est pas fini. Beaucoup de participantes ont traversé des épreuves, des cancers parfois, et toutes celles qui sont là sont des battantes, de tout âge, de toutes professions, quelle joie de les retrouver !", a-t-elle écrit.

Valérie Trierweiler, qui a déjà montré ses capacités sportives dans le passé, dévoile au passage faire partie de la longue liste des personnalités ayant contracté le coronavirus. Une épreuve pendant laquelle, on l'imagine, elle a pu compter sur son amoureux Romain Magellan.

Le concept du Défi d'elles est le suivant : "Courir, pédaler, ramer, nager et parfois skier au milieu de vastes étendues naturelles et sauvages, ce sont les challenges que proposent les raids Défi d'Elles. Parenthèse sport et bien-être, le raid Défi d'Elles mêle aventure, courage, ténacité, partage et dépassement de soi."