Laure Manaudou et Valérie Trierweiler complices pour un défi sportif

Girl power, voilà qui pourrait être le mot d'ordre de Destination Iceland by Défi d'Elles. La conférence de presse de cet événement sportif 100% féminin s'est tenue le 15 janvier, à la maison de soins Respire, à Paris, en présence de diverses personnalités.

Lors de cette présentation à la presse, il fallait ainsi compter sur l'ancienne nageuse médaillée olympique, Laure Manaudou, en sa qualité d'ambassadrice. Elle a pris la pose avec sourire et décontraction auprès de l'ancienne première dame, romancière et journaliste Valérie Trierweiler. Celle-ci, qui a déjà pu montrer ses capacités physiques dans le passé, partage la même fonction d'ambassadrice.

Étaient également présents Fabien Gilot, Justine Hutteau (cofondatrice de Respire), la jeune mariée Laury Thilleman (Miss France 2011 et ambassadrice) ou encore Laurent Amar, Laetitia Fourcade, Christelle Gauzet (présidente de Défi d'elles et gagnante de Koh-Lanta en 2008), Valérie Fignon (directrice générale Athlètes & Partenaires), Ly (directrice marketing et communication de Défi d'Elles)...

"Courir, pédaler, ramer, nager et parfois skier au milieu de vastes étendues naturelles et sauvages, ce sont les challenges que proposent les raids Défi d'Elles. Parenthèse sport et bien-être, le raid Défi d'Elles mêle aventure, courage, ténacité, partage et dépassement de soi", peut-on lire sur le site de l'organisation.

"Né en plein coeur du Bassin d'Arcachon en 2017 et imaginé par Christelle Gauzet, le raid Défi d'Elles est un concept unique et solidaire qui emmène à chaque fois une centaine de participantes à la découverte de nouvelles contrées et surtout d'elles-mêmes... Par équipe de 2, elles se dépassent et vivent une expérience inoubliable pour la bonne cause : la fondation Keep A Breast qui oeuvre pour la prévention du cancer du sein", ajoute le site.