Valérie Trierweiler toujours privée de son fils Léonard, elle perd patience

Les mois passent, mais le manque ne faiblit pas. Pour Valérie Trierweiler, cette situation sanitaire est une véritable torture. Installée en France à Paris, elle ne peut plus voir son grand garçon depuis des mois : le jeune homme de 23 ans ayant refait sa vie en Amérique, où le coronavirus est plus virulent que jamais. Alors, comme pour soulager sa peine, elle n'hésite pas à lui adresser des messages sur les réseaux sociaux. "Il y a deux ans jour pour jour avec mon Léonard, écrit-elle, partageant une photo sur laquelle elle se tient à ses côtés. Il est toujours à New York et je n'arrive toujours pas à le voir en raison du Covid-19. C'est long depuis le mois de novembre dernier."

Il faut dire que la vie outre-Atlantique de Léonard a comme un goût de rêve. Le fils de Valérie Trierweiler a épousé une certaine Jennifer et exerce là-bas en tant que cuisinier, au restaurant Le Bernardin avec les chefs Éric Ripert et Guy Savoy. Double peine pour la maman qui ne peut plus le serrer dans ses bras ni goûter à ses succulents petits plats. "Je suis non seulement privée de mon fils, mais aussi de ses créations, regrettait-elle pendant le confinement. C'est beau, c'est bon !"