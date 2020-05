Valérie Trierweiler célébrée par son fils Léonard, avec une photo de son mariage

La fête des Mères n'est prévue que le 7 juin 2020 en France, mais elle a déjà été célébrée aux États-Unis, le dimanche 10 mai.

Installé à New York, où il officie en tant que cuisinier et membre de la brigade du chef Éric Ripert (cofondateur du restaurant Le Bernardin), Léonard Trierweiler n'a pas manqué de célébrer sa maman en ce jour particulier, et ce malgré les milliers de kilomètres qui les séparent.

Le jeune homme de 23 ans s'est adressé à sa maman, Valérie Trierweiler, sur les réseaux sociaux. "Bonne fête maman. Tu me manques et j'espère te voir bientôt @valerie_trierweiler. Bonne fête aussi à toutes les mamans", a-t-il écrit. Pour illustrer ce message, Léonard Trierweiler n'a pas choisi n'importe quelle image, mais une photo de groupe prise en un jour très spécial : celui de son mariage. En effet, le fils unique de Valérie Trierweiler, né de son union passée avec Denis, a épousé Jennifer en décembre dernier. On découvre avec cette nouvelle photo du grand jour que l'ex-compagne de François Hollande portait une robe bleue. La mariée pose également avec sa maman. Romain Magellan, le compagnon de Valérie Trierweiler, était-il également invité ? Le mystère reste entier...

Touchée par le message de son fils, Valérie Trierweiler lui a répondu dans la section réservée aux commentaires. "Merci mon Léonard chéri, tu me manques tant aussi", y a-t-elle écrit.