Les Grosses Têtes : Ce pensionnaire qui a été recruté au culot, confidences de Laurent Ruquier !

Depuis 2014, Laurent Ruquier anime Les Grosses Têtes - en remplacement de Philippe Bouvard qui semble vouloir lui en tenir rigueur jusqu'à la fin de sa vie - et, autour de lui, on peut compter sur une petite troupe de fidèles comme Isabelle Mergault, Christine Bravo ou Caroline Diament. Mais, régulièrement, le chef de bande teste de nouvelles recrues. C'était encore le cas en juin dernier...

Dans les pages du Parisien, Laurent Ruquier est ainsi revenu sur la récente arrivée de l'humoriste Sébastien Thoen. Ce dernier, viré de Canal+ en novembre dernier pour une parodie de la chaîne CNews peu appréciée de sa direction, était donc disponible pour tenter l'aventure. Et c'est au culot qu'il y est allé ! "Il m'a appelé spontanément en me disant que ça ferait plaisir à sa mère", a ainsi confié l'animateur. Visiblement, cette franchise a eu plus d'effet que son CV auprès de Laurent Ruquier. Et celui-ci ne regrette pas son choix. "J'ai trouvé ce garçon culotté, étonnant et incontrôlable. En trois émissions, c'est devenu un élément indispensable. Il a redonné un coup de fouet. Depuis Pierre Bénichou [mort le 31 mars 2020, NDLR], je n'en ai pas eu d'autres comme lui", a-t-il ajouté.

Laurent Ruquier, qui se prépare tranquillement à sa rentrée prochaine aussi bien à la radio que sur France 2, ajoute : "Pourtant, je le connaissais à peine. Je ne savais même pas qu'il avait animé Le Journal du hard. Je l'ai identifié avec sa parodie de L'Heure des pros, que j'ai trouvée drôle. Tout comme Pascal Praud, apparemment. Je n'ai pas compris son éviction. Ni celles qui ont suivi."

Sébastien Thoen ajoute son nom à une liste de pensionnaires inattendus recrutés par Laurent Ruquier au fil des années après des personnalités comme Jeanfi Janssens (ancien stewart de chez Air France) ou l'ex première dame Valérie Trierweiler. Souhaitons-lui de réussir à garder sa place dans Les Grosses Têtes puisque rien n'est acquis ! Alors que les auditeurs avaient pu découvrir l'humoriste (et ancien croque-mort) Harold Barbé en avril dernier, depuis il semble avoir disparu des radars...