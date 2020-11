Sébastien Thoen viré de Canal+ : un sketch parodique en cause

Le 19 novembre dernier, le site de paris sportifs en ligne Winamax a partagé sur Twitter un sketch mettant en scène Sébastien Thoen, Julien Cazarre, Thomas Séraphine. Ils s'étaient amusés à parodier l'émission L'heure des Pros (CNEWS) ce qui a par la suite valu à Sébastien Thoen de se faire licencier du groupe Canal+ d'après les informations du journal L'Équipe.

Dans la vidéo, son complice de longue date Julien Cazarre se moquait des attitudes de l'animateur de l'émission, Pascal Praud, tandis que Sébastien Thoen interprétait le personnage de Lionel Messiha, portrait caricaturé de Jean Messiha, chroniqueur de L'Heure des Pros et ancien membre du Rassemblement National. Ensemble, et dans le cadre d'un faux débat sur le football, ils ont ainsi réalisé une vidéo de sept minutes dans laquelle Lionel Messiha s'insurge du trop grand nombre d'arabes "dans le pays et en Ligue 1". "Nous avons Lorient en Ligue 1, moi, je préférerais Loscident, en Ligue 1", a-t-il notamment déclaré dans l'idée de faire rire. Mais la blague s'est retournée contre lui et Sébastien Thoen a été remercié.

Sur les réseaux sociaux, la publication de Winamax n'a pourtant pas fait polémique depuis sa parution, récoltant cependant 334 000 vues et plus de 7 000 likes. Même le vrai Jean Messiha s'en est amusé sur son compte Twitter. "Point faible : trop fort. Moi, c'est Jean. Pas Lionel", a-t-il commenté. Contactés par nos confrères de L'Équipe, ni Sébastien Thoen ni Canal+ n'ont souhaité s'exprimer sur l'affaire.

Le chroniqueur congédié a toutefois d'ores et déjà reçu le soutien de plusieurs internautes mais aussi d'un autre humoriste : Marc-Antoine Le Bret. D'ordinaire peu enclin à réagir aux polémiques, il a décidé de publiquement exprimer son point du vue sur Twitter. "Le but d'un humoriste est de faire rire et ce sketch est très drôle. Tout mon soutien à Seb Thoen", a-t-il écrit. Sébastien Thoen était chroniqueur dans l'émission Canal Sports Club depuis 2019 et présentateur du Journal du hard depuis 2014.