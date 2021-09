Carla Bruni : Mannequin star du défilé Balmain, canon en robe courte !

La Fashion Week est de retour à Paris, pour le plus grand bonheur de Carla Bruni ! La chanteuse et top model participe activement à cette folle semaine consacrée aux collections prêt-à-porter printemps-été 2022. Mercredi soir, elle a découvert et porté celle de Balmain lors d'un défilé grandiose.

10 ans, ça se fête ! Olivier Rousteing a célébré ceux de son intronisation chez Balmain mercredi 29 septembre 2021, date du défilé prêt-à-porter printemps-été 2022 de la maison parisienne. L'événement a eu lieu à La Seine Musicale, à Boulogne-Billancourt. Carla Bruni en était un des mannequins stars.

En effet, Carla Bruni a défilé pour Balmain ! L'épouse de l'ancien président français Nicolas Sarkozy a ainsi retrouvé la ferveur des backstages et des podiums. Pour Balmain, elle s'est présentée aux spectateurs du show vêtue d'une robe à manches longues baroque, brodée de perles, de strass et de fleurs en crochet. La pièce est à l'origine issue de la collection automne-hiver 2021-2013 de Balmain et a revu la lumière du jour pour commémorer l'anniversaire d'Olivier Rousteing à la direction artistique de l'enseigne.

Carla Bruni n'était la seule icône présente sur le podium du défilé Balmain. Naomi Campbell, Milla Jovovich, Natalia Vodianova et bien d'autres ont paradé aux côtés d'Olivier Rousteing pour le final, sous une standing ovation. Beyoncé avait même enregistré un message adressé au créateur français, diffusé à la fin du défilé.