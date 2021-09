Catherine Deneuve éclatante face à Carla Bruni, longiligne, au défilé Saint Laurent

Paloma Picasso. Voilà le nom à retenir du défilé printemps/été 2022 de la maison Saint Laurent. Le mardi 28 septembre 2021, Anthony Vaccarello rendait hommage à l'artiste à l'influence majeure sur les créations avec une atmosphère électrique sur l'esplanade du Trocadéro, à Paris. Un véritable hommage aux années 1940 avec de la mousseline, des robes courtes, des imprimés kitchs et des chaussures compensées.

De nombreuses personnalités triées sur le volet étaient présentes pour assister au show, après toute une année de défilés virtuels. Dans les rangs de Saint Laurent, on retrouvait ainsi Catherine Deneuve, l'ancienne première dameCarla Bruni , Charlotte Gainsbourg et son fils Ben Attal, Georgia May Jagger, fille de Mick Jagger, Ana Girardot, Rosé Park du groupe Blackpink ou encore, Béatrice Dalle.

Catherine Deneuve avait opté pour l'un de ses manteaux signature, avec une chemise d'un rouge éclatant, l'une des couleurs favorites - avec le bleu - de Paloma Picasso, que l'on retrouve sur les silhouettes des models. Carla Bruni-Sarkozy, elle, portait une tenue entièrement noire avec une large ceinture noire autour de la taille. Sur certaines photos, on aperçoit même des bottines à bouts carrés.

"Depuis longtemps, je voulais transposer cette rencontre entre Paloma Picasso et Yves Saint Laurent, dont peu mesurent l'importance dans le cheminement créatif du couturier. Moment auquel je suis sensible en tant que créateur, car pour moi c'est le moment déterminant où Saint Laurent ne fait plus de la mode mais crée un style", a souligné Anthony Vaccarello auprès de Vogue.