Charlotte Gainsbourg retrouve le sourire auprès de son fils Ben chez Saint Laurent

Après avoir couru de Cannes à Venise en passant par Deauville pour défendre son amour du cinéma, Charlotte Gainsbourg s'offre une parenthèse mode. La star a assisté au nouveau défilé de chez Saint Laurent, organisé sur l'esplanade du Trocadéro à Paris, le 28 septembre.

L'actrice des films Antichrist et Nymphomaniac a donc pris la pose avec sourire et décontraction sur le photocall du défilé de prêt-à-porter femmes printemps-été 2022 de Saint Laurent. Elle avait opté pour un look composé d'un ensemble pantalon et veste à fines rayures, un chemisier blanc et des bottes noires. En story Instagram, elle avait posté quelques heures plus tôt une photo de son carton d'invitation, remerciant chaleureusement le directeur artistique de la marque, Anthony Vaccarello. Il faut dire que Charlotte Gainsbourg est particulièrement bonne cliente des vêtements de la célèbre maison de couture française et qu'elle est régulièrement habillée en YSL sur les tapis rouge. C'était par exemple le cas lors du dernier Festival de Cannes où elle était venue présenter son film documentaire Jane par Charlotte consacré à sa mère Jane Birkin.

L'artiste âgée de 50 ans, un cap franchi en juillet dernier, était accompagnée au défilé Saint Laurent de son fils Ben Attal, tout de noir vêtu et emmitouflé dans un long manteau en cuir au style très daddy. Ce n'est pas la première fois qu'elle s'affiche à ses côtés puisque le duo pouvait par exemple être vu à la dernière Mostra de Venise. Le jeune homme, né de l'histoire d'amour entre Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal en 1997, est récemment lui aussi devenu acteur. Il est notamment à l'affiche du film Les choses humaines, nouveau long-métrage réalisé par son célèbre papa. Dans ce projet attendu dans les salles obscures en décembre prochain il incarne le personnage d'Alexandre.

Cette sortie avec son fils a sans doute fait beaucoup de bien au moral de Charlotte Gainsbourg, laquelle a récemment été touchée par la mort inattendue de Rita, sa jeune chienne adorée.