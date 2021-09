Charlotte Gainsbourg affligée : elle perd un être cher beaucoup trop tôt

Mais que s'est-il donc passé ? Ce 25 septembre 2021, Charlotte Gainsbourg s'est saisie de son compte Instagram pour annoncer une triste nouvelle : la mort de sa chienne adorée Rita, qui avait à peine un an. L'interprète et comédienne de 50 ans a fait part de sa peine en relayant la même photo de l'animal - un bull terrier - à plusieurs reprises. Nombre d'internautes et plusieurs de ses célèbres amis lui ont apporté leur soutien.

Julianne Moore, Sandrine Kiberlain, Cyril Lignac, Vahina Giocante, Nicolas Ghesquière, Naomi Watts, Constance Jablonski... Tous ont réagi à cette mauvaise nouvelle sur le réseau social. Il faut dire que la jeune Rita était devenue la mascotte du compte Instagram de sa célèbre maîtresse, qu'elle suivait partout dans ses déplacements parisiens. Elle a donc rencontré du beau monde en une petite année de vie canine. A-t-elle été emportée par une maladie foudroyante ? Celle qui sera prochainement à l'affiche du film Les choses humaines (le 24 novembre) n'a fait aucune précision à ce sujet.

Rita avait rejoint la famille Gainsbourg à l'automne 2020, peu après le retour de Charlotte Gainsbourg en France, après sept ans de vie new-yorkaise. Depuis, la chienne apparaissait très régulièrement sur le compte Instagram de la star, tantôt dans son panier, tantôt dans les bras des enfants de celle-ci : Ben, Alice et Joe (24, 18 et 10 ans), nés de sa relation avec Yvan Attal.