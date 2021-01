Charlotte Gainsbourg : Prise de panique à New York, elle en a eu assez de vivre loin d'Yvan Attal

Qui dit retour en France, dit retrouvailles avec les fans et les demandes d'autographes dans la rue : "En même temps, c'est agréable d'être reconnue. J'ai la chance d'être abordée par des gens qui me disent des choses positives, affectueuses, la fille de Serge Gainsbourg et Jane Birkin a-t-elle expliqué. Ici, je redeviens la fille de mes parents. Quelqu'un qui m'arrête, je m'attends à ce qu'il me parle de ma musique, d'un film. Et souvent c'est : "Je suis un inconditionnel de votre père/de votre mère". Je ne peux que répondre : "Merci, c'est très gentil"."

Musique, films et musée hommage

Bien qu'elle ne soit pas toujours interrogée sur ses projets, Charlotte Gainsbourg a un agenda bien rempli. Un nouvel album est en cours de préparation, de même que plusieurs projets de films. La comédienne de 49 ans vient de terminer le tournage des Choses humaines, réalisé par Yvan Attal, et dans lequel leur fils Ben tient le rôle principal : "Ça lui plaît énormément, il a toujours été fait pour être acteur et il le découvre aujourd'hui, a-t-elle déclaré à nos confrères. Mais il sait que c'est un métier où on n'est sûr de rien... J'espère qu'il saura se créer des rôles lui-même, être dans une démarche moins passive que la mienne."

Autre projet qui "enfin avance" et pourrait même ouvrir cette année : la transformation de l'hôtel particulier de son père, au 5 rue de Verneuil, en musée : "On a la structure, on sait comment ça va fonctionner."