Charlotte Gainsbourg : Pèlerinage devant la maison de son père à Paris

Voilà maintenant trois mois que Charlotte Gainsbourg et ses enfants ont quitté New York pour revenir vivre en France. Après avoir profité de vacances d'été dans le Sud de la France, la comédienne et chanteuse semble avoir posé ses valises à Paris avec sa benjamine Jo (9 ans), qui fait régulièrement des apparitions sur le compte Instagram de sa célèbre maman.

Le 7 septembre 2020, la compagne d'Yvan Attal s'est rendue dans le 6e arrondissement de la capitale, au 5 bis rue de Verneuil : la maison de son père Serge Gainsbourg. Mettant sa passion pour la photographie à profit, l'actrice de 49 ans a partagé plusieurs clichés de la fameuse devanture taguée en story Instagram. La fille de Jane Birkin et Serge Gainsbourg se trouve être la propriétaire de cet hôtel particulier de 130 m², fermé au public. Dans le clip de sa chanson Lying With You (2017), où elle évoque la mort de l'artiste, on la voit déambuler dans la maison de son enfance, comme figée dans le temps depuis la mort de "l'homme à tête de chou" en 1991.