Charlotte Gainsbourg : Amour et catacombes, vacances à Paris avec sa fille Jo

Sur une plage des Hamptons, dans les rues de New York avant de quitter les États-Unis pour de bon, en vacances aux Baux-de-Provence, en pleine séance câlin avec une perruche... Depuis plusieurs semaines, Jo se révèle être le modèle photo privilégié de sa célèbre maman, qui publie régulièrement des clichés et dessins mettant en scène sa benjamine, petite soeur de Ben et Alice (23 et 17 ans).

C'est aux États-Unis que Jo a été élevée, à New York. En 2013, après la mort de sa demi-soeur Kate Berry, Charlotte Gainsbourg avait décidé de partir pour la Grosse Pomme, histoire de "fuir ses attaches affectives". Mais cette aventure outre-Atlantique avait une deadline : le diplôme que sa fille Alice a obtenu en juin 2020. La famille va-t-elle poser ses cartons à Paris, où la comédienne prépare un nouveau musée consacré à son père Serge Gainsbourg ?