Charlotte Gainsbourg : Sa fille Jo célèbre ses 9 ans, elle dévoile son visage !

Les enfants grandissent en moins de temps qu'il n'en faut pour dire "ouf" ! Jour après jour, Charlotte Gainsbourg voit le fruit de ses amours avec Yvan Attal s'épanouir, évoluer. C'est sous le regard attendri de sa maman que Jo, la petite dernière de la fratrie, a célébré son anniversaire le jeudi 16 juillet 2020. Et pour immortaliser ce moment de candeur, les 9 ans de son enfant, la chanteuse a partagé quelques photographies de la journée passée auprès d'elle. On aperçoit la petite fille de dos, en noir et blanc, mais aussi quelques éléments de décor, ou un adorable dessin qui désigne Charlotte Gainsbourg comme étant la grande gagnante du concours de la "meilleure maman du monde". Rien que ça !

Charlotte Gainsbourg est-elle de retour en France, après des années passées à New York ? La réponse est oui. On ignore pour l'heure s'il s'agit d'une passade, mais la famille s'est rendue en vacances dans la commune des Baux-de-Provence, dans les Bouches-du-Rhône. Et c'est un repos bien mérité pour tout le monde. Alice, la grande soeur de Jo, a été diplômée au mois de juin, rendant ses parents fous de joie. Une promesse avait d'ailleurs été faite par le passé : celle de rejoindre nos frontières le jour où la jeune fille obtiendrait le fameux certificat. Voilà sans doute pourquoi la troupe a fait ses adieux aux États-Unis...

Quand il y a un problème grave, on réalise qu'on veut rentrer à la maison

Il faut dire que les dernières semaines passées dans la Grosse Pomme n'ont pas été de tout repos. Charlotte Gainsbourg a passé le confinement à New York avec ses enfants. "J'avais un grand attachement à cette ville parce que ça fait six ans que j'y vis, mais de la voir dans cet état-là... C'est tellement triste tous ces endroits fermés, tous ces gens au chômage... tellement de misère, regrettait-elle dans les colonnes de Madame Figaro. C'est terrible, C'est là aussi où je prends conscience qu'une partie des États-Unis, un pays que pourtant j'aime, est dans une culture différente. Quand il y a un problème grave, comme c'est le cas, on réalise qu'on veut rentrer à la maison." C'est donc une nouvelle vie qui s'offre à tous...