Charlotte Gainsbourg : Sa fille Joe, 8 ans, fait ses adieux à New York

Mais c'est un mal pour un bien. Jusqu'à présent, la logistique familiale était assez ardue, puisque le clan se divisait entre la France et l'Amérique. Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal parcouraient le globe pour la promotion de leurs films, Ben prenait des cours de cuisine dans le sixième arrondissement de Paris, Alice étudiait à New York. "C'est parfois un peu compliqué à gérer, c'est sûr, expliquait-elle dans les colonnes du magazine Elle. Mais ça me fait beaucoup de bien. Je crois que le fait de vivre aux États-Unis m'a changée. Quand je suis à Paris, je ne sors jamais de mon quartier, et j'en ai honte d'ailleurs. Là-bas, je suis plus ouverte à d'autres réalités sociales. Je suis moins timide et réservée sur le fait d'oser aller de l'avant..."