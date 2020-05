Charlotte Gainsbourg et sa fille Joe à la plage : séance photo à deux

Ce n'est pas la première fois que Charlotte Gainsbourg tire le portrait de sa fille. Déjà en avril dernier, l'actrice et réalisatrice de 48 ans avait dévoilé sur Instagram une série de clichés en noir et blanc de Joe, présentée comme étant "son inspiration éternelle". Joe est la cadette de la star et son mari Yvan Attal, petite soeur de Ben (22 ans), aperçu dans le film Mon chien stupide avec ses parents en 2019, et d'Alice (17 ans), qui s'est déjà illustrée avec sa mère dans une campagne pour la marque Comptoir des Cotonniers.

Dans une interview accordée au magazine Madame Figaro en 2015, Charlotte Gainsbourg s'était confiée sur la médiatisation de sa vie de famille, après avoir elle-même été une enfant star avec ses célèbres parents, Serge Gainsbourg et Jane Birkin : "J'ai été beaucoup photographiée enfant avec mes parents, je m'en fichais, c'était normal, et puis, quand ils se sont séparés, ça a été un cauchemar. Tout s'est retourné contre eux, contre nous... Je me suis dit que ma vie privée était à préserver coûte que coûte. Donc, quand les enfants sont nés, avec Yvan, on a tout fait pour les cacher. J'ai déjà tourné avec mon fils, mais c'était presque clandestin. Alice, elle, en avait envie. On en a parlé. J'ai commencé à travailler exactement au même âge, 12 ans."