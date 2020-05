Charlotte Gainsbourg photographie sa fille Joe, son sosie enfant

Le public a vu Charlotte Gainsbourg grandir. La fille de Serge Gainsbourg et Jane Birkin a débuté très jeune, encouragée par ses parents. Elle n'avait même pas 15 ans lorsqu'elle a décroché le César du Meilleur espoir féminin pour son rôle dans L'Effrontée. Un grand moment qu'elle avait vécu en présence de son père. Aujourd'hui âgée de 48 ans, Charlotte Gainsbourg est la maman de trois enfants, dont la petite Joe, née en 2011. Tout comme Ben, 22 ans, et Alice, 17 ans, Joe est née de la longue relation entre Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal, qui ne s'est jamais soldée par un mariage.

La famille ne vit pas en France, mais à New York, où ils sont confinés. À la fin du mois d'avril, Charlotte Gainsbourg a publié une série de photos de Joe, son "éternelle source d'inspiration". La fillette apparaît dans 12 vignettes différentes, assoupies. Sur certaines, son visage apparaît et ces petits aperçus ont suffi aux internautes pour lui trouver une ressemblance avec Charlotte Gainsbourg lorsqu'elle était enfant. "On dirait vous enfant", "Little Charlotte", "Un si joli petit clone", lit-on notamment.