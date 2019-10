Charlotte Gainsbourg, Yvan Attal et leur fils Ben : joyeuse première à Paris

Dans la bonne humeur, toute l'équipe du film a répondu présent pour l'avant-première parisienne du film Mon chien stupide, organisée le 22 octobre 2019 au cinéma UGC Normandie. En attendant la sortie en salles de cette nouvelle comédie adaptée du roman de John Fante (1986), le réalisateur et principal acteur Yvan Attal était accompagné de ses comédiens mardi soir.

En crise sur grand écran, c'est en revanche très unie que la famille a pris la pose devant les photographes. Au côté de sa compagne et partenaire Charlotte Gainsbourg, Yvan Attal a pleinement affiché sa complicité avec son fils aîné Ben, 22 ans, qui figure lui aussi au casting. Les comédiens Pascale Arbillot, Éric Ruf, Sébastien Thiery, Adèle Wismes et Panayotis Pascot étaient également de la partie. Une fois la projection du film terminée, la joyeuse bande a ensuite poursuivi la soirée au Buddha Bar, avec Édouard Montoute, Anne-Élisabeth Blateau ou encore Anthony Sonigo.

Dans cette nouvelle comédie, le 30 octobre 2019 au cinéma, Yvan Attal interprète le rôle d'Henri, en pleine crise de la cinquantaine. Les responsables de ses échecs, de son manque de libido et de son mal de dos ? Sa femme et ses quatre enfants, évidemment ! À l'heure où il fait le bilan critique de sa vie, de toutes les femmes qu'il n'aura plus, des voitures qu'il ne conduira pas, un énorme chien mal élevé et obsédé décide de s'installer dans la maison, pour son plus grand bonheur, mais au grand dam du reste de la famille et surtout de Cécile (jouée par Charlotte Gainsbourg), sa femme dont l'amour indéfectible commence à se fissurer.