Charlotte Gainsbourg et son fils Ben au cinéma : sa terrible angoisse de mère

C'est une jolie histoire de famille. Pour son nouveau long métrage, Mon chien stupide, Yvan Attal a décidé de faire appel, comme souvent, à son épouse Charlotte Gainsbourg. Fait un peu plus inédit : il a également engagé leur fils de 21 ans Ben. Une configuration qui a donné quelques appréhensions à la mère de famille... avant qu'elle ne constate que la magie opère. "J'ai senti qu'il avait une vraie envie de faire cela, explique-t-elle au journal Le Soir. J'avais l'impression de savoir ce dont il était capable. De le voir s'épanouir sur un plateau avec l'équipe était beau à voir."

Ce n'est pas exactement la première fois que Ben Attal se joint à papa et maman sur grand écran. Il a même commencé très tôt. En 2001, petit garçon, il tournait dans Ma femme est une actrice avant de poursuivre l'aventure cinématographique en 2004 dans Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. "Ben avait six ans, se souvient Charlotte Gainsbourg. Il s'amusait. Moi, j'avais très peur qu'il réagisse comme un enfant, avec des caprices normaux d'enfant qui, au bout d'une prise, en a marre. J'avais l'angoisse qu'Yvan le maltraite. Gentiment bien sûr. Mais qu'il se permette des choses parce que c'est son fils." Comme quoi, l'expérience n'a pas été traumatisante et le trio se reformera en salles obscures dès le 30 octobre 2019.

Charlotte Gainsbourg : que fait son fils Ben en dehors des plateaux de tournage ?

Ben Attal est le fils aîné d'une fratrie de trois, composée d'Alice – née en 2002 – et de Jo – 2011. Quand il n'est pas occupé à fournir sa filmographie de productions familiales, il va tout simplement à l'école. Il est actuellement inscrit à la prestigieuse école Ferrandi, située dans le 6e arrondissement de Paris, où il se prépare aux métiers de la gastronomie et du management hôtelier. "Moi, je les vois tous acteurs, parce que j'aime ça, racontait Charlotte Gainsbourg sur le plateau de Quotidien en mars 2019. J'aime le fait que ma mère m'ait donné envie de faire ça. Je le reconnais aujourd'hui." Ce ne serait pas la premier fois qu'un membre du clan multiplie les talents...