Charlotte Gainsbourg quitte New York : la star de retour en France ?

Un départ qui pourrait bien avoir été motivé par la crise du coronavirus, comme elle l'a évoqué dans une nouvelle interview pour le magazine Madame Figaro publié vendredi : "Je suis toujours confinée à New York avec mes enfants, et cela depuis deux mois. J'avais un grand attachement à cette ville parce que ça fait six ans que j'y vis, mais de la voir dans cet état-là... C'est tellement triste tous ces endroits fermés, tous ces gens au chômage... tellement de misère. C'est terrible, avait-elle expliqué. C'est là aussi où je prends conscience qu'une partie des États-Unis, un pays que pourtant j'aime, est dans une culture différente. Quand il y a un problème grave, comme c'est le cas, on réalise qu'on veut rentrer 'à la maison'." Un "retour à la maison" qui devrait ravir sa maman Jane Birkin.