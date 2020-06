Charlotte Gainsbourg : "Je vis comme mes parents, ils s'amusaient"

A l'image de ses célèbres parents, Serge Gainsbourg et Jane Birkin, la comédienne et chanteuse garde un certain détachement vis à vis de son activité artistique : "On m'a toujours dit qu'on n'est pas artiste si on ne peut pas se passer de son art. Moi, je peux. Je vis comme mes parents : ils n'avaient pas une vie 'artistique', ils s'amusaient. Ils ont vécu les années 1970 à fond la caisse, ils sortaient. C'était les boîtes de nuit sans arrêt, une vie sociale démente, mais ils n'étaient pas 'artistes', s'est-elle souvenue. Ils faisaient un album dans la précipitation - mon père écrivait la veille pour le lendemain. Il n'y avait pas chez eux ce côté 'artiste maudit', en création constante."