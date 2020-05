Charlotte Gainsbourg : Jolie photo souvenir de sa soeur Kate et Serge Gainsbourg

De temps en temps, Charlotte Gainsbourg dévoile de précieuses archives de famille. Samedi 23 mai 2020, l'artiste française qui habite à New York a ravi sa communauté de fans en publiant une photo inédite de sa soeur Kate étant enfant, portée dans les bras de son beau-père, Serge Gainsbourg. "Kate et Serge", légende-t-elle simplement. Un tendre et sobre souvenir de ses proches disparus.

Kate Barry était la fille de Jane Birkin et du compositeur Johny Barry. Photographe et portraitiste de célébrités, elle est décédée le 11 décembre 2013, en tombant accidentellement du quatrième étage de son appartement parisien. Kate était la demi-soeur de Charlotte Gainsbourg et de Lou Doillon.