Charlotte Gainsbourg maman fière : sa fille Alice, déjà 17 ans, déjà diplômée !

C'est une année très spéciale pour tout le monde. D'autant plus pour tous ceux qui peinent à passer leurs examens. En France, il a été décidé que les étudiants obtiendraient leur baccalauréat, leur brevet, leur diplôme d'apprentissage ou leur BTS sur contrôle continu. Résultat le 7 juillet prochain. Aux États-Unis, c'est une autre histoire. Alice, la fille de Charlotte Gainsbourg, en a déjà la certitude : elle fait partie de ceux qui peuvent jeter en l'air leur mortarboard (la fameuse toque des étudiants américains). Fière maman, la chanteuse a donc rendu hommage à la chair de sa chair sur les réseaux sociaux. Sur son compte Instagram, elle a discrètement partagé dans ses stories une photographie sur laquelle elle est assise sur un banc avec son amour, alors encore en couche-culotte. Que le temps passe...

L'étape est décisive pour toute la famille. En 2013, après la mort de sa demi-soeur Kate Barry, Charlotte Gainsbourg avait décidé de s'envoler pour les États-Unis, destination New York, en espérant "fuir ses attaches affectives", pouvoir tourner la page, autant que faire se peut. Une difficulté pour le clan Gainsbourg-Attal, divisé entre deux continents. Mais un pacte aurait été passé, disant que chacun se retrouverait bien en nos frontières après qu'Alice aurait obtenu son diplôme. Or, il y a quelques heures, la chanteuse semblait faire ses adieux à la Grosse Pomme sur les réseaux sociaux, avec une pointe de nostalgie.

En octobre 2019, dans les pages du magazine Elle, Charlotte Gainsbourg se montrait pourtant plutôt réticente à l'idée de rejoindre sa mère patrie. "C'est parfois un peu compliqué à gérer, c'est sûr, en termes logistiques, mais ça me fait beaucoup de bien. Je ne suis pas chez moi à New York, donc, c'est comme si j'étais en vacances, précisait-elle. Je crois que le fait de vivre aux États-Unis m'a changée. Quand je suis à Paris, je ne sors jamais de mon quartier, et j'en ai honte d'ailleurs. Là-bas, je suis plus ouverte à d'autres réalités sociales. Je suis moins timide et réservée sur le fait d'oser aller de l'avant." En couple avec Yvan Attal depuis 1991, Charlotte Gainsbourg est maman de trois enfants : Ben (vu récemment dans le film Mon chien stupide), Alice et Jo. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour la famille...