Charlotte Gainsbourg très mitigée à l'idée de revenir vivre en France

C'est un souvenir difficile pour Charlotte Gainsbourg, tant et si bien qu'il l'a menée à l'autre bout du monde. À la fin de l'année 2013, sa grande soeur Kate Barry chute de son appartement situé au 4e étage, dans le 16e arrondissement de Paris. Après l'avoir enterrée au cimetière Montparnasse, le 19 décembre 2013, la chanteuse s'est envolée en direction de l'Amérique pour "fuir ses attaches affectives", comme elle l'avait expliqué. Quant à un éventuel retour, difficile pour elle de l'imaginer. "C'est parfois un peu compliqué à gérer, c'est sûr, en termes logistiques, explique-t-elle dans les colonnes du magazine Elle. Mais ça me fait beaucoup de bien. Je ne suis pas chez moi à New York, donc, c'est comme si j'étais en vacances."

Son deuil, elle a mis longtemps à accepter de l'évoquer. Au moment de la sortie de son dernier album Rest, Charlotte Gainsbourg avait été très surprise de voir s'afficher en énorme une série de portraits de Kate Barry sur le plateau de Quotidien, et avait poliment demandé à ce qu'on les retire. Absolument pudique, la compagne d'Yvan Attal était tout juste parvenue à exprimer sa douleur dans une chanson sublime écrite pour cet opus, datant de 2017, intitulé sobrement Kate. "Je crois que le fait de vivre aux États-Unis m'a changée, poursuit-elle. Quand je suis à Paris, je ne sors jamais de mon quartier, et j'en ai honte d'ailleurs. Là-bas, je suis plus ouverte à d'autres réalités sociales. Je suis moins timide et réservée sur le fait d'oser aller de l'avant."