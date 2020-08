Charlotte Gainsbourg ne cache plus sa fille Jo : nouvelles photos de vacances

De retour en France

C'est aux États-Unis que Jo a été élevée, à New York. En 2013, après la mort de sa demi-soeur Kate Berry, Charlotte Gainsbourg avait décidé de faire ses cartons afin de déménager dans la Grosse Pomme, histoire de "fuir ses attaches affectives". Mais cette aventure outre-Atlantique avait une deadline : le diplôme que sa fille Alice a obtenu en juin 2020. Difficile de dire où la famille a finalement posé ses valises depuis. Si la chanteuse partage parfois des photographies de la ville de Paris - un choix logique puisqu'elle y a grandi et qu'elle compte y ouvrir un musée consacré à son père -, on l'a également aperçue dans la commune des Baux-de-Provence, en famille, dans les Bouches-du-Rhône.