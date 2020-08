Charlotte Gainsbourg : Retrouvailles avec Yvan Attal et leur fils Ben à Paris

Ce tournage entrera dans le cadre de leurs retrouvailles familiales ! Yvan et Ben Attal ont passé le confinement entre hommes à Paris, alors que Charlotte Gainsbourg et leurs deux filles Alice et Jo (17 et 9 ans) étaient à New York. "J'avais un grand attachement à cette ville parce que ça fait six ans que j'y vis, mais de la voir dans cet état-là... C'est tellement triste tous ces endroits fermés, tous ces gens au chômage... tellement de misère. C'est terrible. C'est là aussi où je prends conscience qu'une partie des États-Unis, un pays que pourtant j'aime, est dans une culture différente. Quand il y a un problème grave, comme c'est le cas, on réalise qu'on veut rentrer 'à la maison'", expliquait la fille de Serge Gainsbourg et Jane Birkin au Madame Figaro en juin dernier.

Et les vacances, dans tout ça ? Visiblement, elles devront attendre !