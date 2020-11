Charlotte Gainsbourg : Photos de famille avec Alice pour ses 18 ans... elle a bien changé !

En juin dernier, c'était une Charlotte Gainsbourg particulièrement fière qui avait dévoilé une photo souvenir d'Alice à l'occasion de sa remise de diplôme. Quelques jours plus tard, la comédienne et chanteuse qui fêtera bientôt ses 50 ans mettait un terme à son aventure américaine en quittant sa petite maison de New York pour regagner Paris, après avoir passé sept ans outre-Atlantique.

Un retour en France motivé par la crise du coronavirus, comme elle l'a expliqué au Parisien en octobre dernier : "Quand c'est arrivé, j'ai réalisé que je n'étais pas avec mes proches. En juin, je suis vite revenue en France pour être avec les gens que j'aime, et on a décidé de rester. Je me sens chez moi à Paris, et puis avec les masques, on ne me reconnaît pas. New York, c'était un temps de répit dont j'avais besoin." Charlotte Gainsbourg avait décidé de poser ses valises aux Etats-Unis en 2013, après la mort tragique de sa soeur Kate Barry.

Depuis, la fille de Serge Gainsbourg et Jane Birkin partage régulièrement des extraits de sa vie parisienne sur Instagram. La photographe amateur se plaît à partager des photos de ses sorties dans la capitale, de sa benjamine Joe ou encore du dernier membre de la famille : un adorable chiot arrivé il y a quelques semaines...