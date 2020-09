Charlotte Gainsbourg en cabine d'essayages avec sa fille Joe, 9 ans

Si la comédienne et chanteuse de 49 ans a longtemps préservé sa benjamine du regard du public, un changement s'est opéré depuis cet été et leur réinstallation en France... La star n'hésite plus à la mettre en scène sur Instagram. Ses deux aînés, Ben (né en 1997) et Alice (née en 2002) sont quant à eux déjà bien connu du grand public : le premier ayant déjà donné la réplique à ses parents dans le film Mon chien stupide, la seconde en posant il y a quelques années au côté de sa maman pour des campagnes de pub signées Comptoir des cotonniers.

La fille de Serge Gainsbourg et Jane Birkin a récemment Joe lors d'une interview accordée à France 2, le 19 septembre dernier. Tout en assurant la promotion de son nouveau film, le thriller Lux AEterna (le 23 septembre au cinéma), l'actrice a confié l'adorable attention de sa fille pour son anniversaire, célébré au début de l'été : une petite figurine de singe. "C'est un cadeau que m'a fait ma fille. Elle me l'a acheté avec ses sous, et puis j'aime les singes, donc voilà, c'était pour me faire plaisir. Voilà, je n'ai pas grand chose à raconter si ce n'est qu'il reste dans mon sac et que c'est devenu quelque chose d'un peu sentimental."