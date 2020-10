Charlotte Gainsbourg, bientôt 50 ans : "Quelle horreur !", elle explique

Le 21 octobre 2020, Charlotte Gainsbourg sera sur France 2, dans le premier épisode de la quatrième et dernière saison de Dix pour cent. L'occasion pour la comédienne et chanteuse d'accorder une nouvelle interview au Parisien de ce mercredi. Un entretien lors duquel elle a confié appréhender le cap des 50 ans, qu'elle franchira l'été prochain.

"Oh quelle horreur ! Je sens que je n'ai pas assez profité de mes 30, de mes 40... Pour moi, il n'y a pas encore de sagesse qui vient avec l'âge... Peut-être qu'à 50 ans, je vais comprendre quelque chose, la fille de Serge Gainsbourg et Jane Birkin a-t-elle d'abord expliqué. J'aimerais bien être plus apaisée... Je partais de loin avec cette timidité qui était non seulement handicapante par rapport aux autres, mais aussi dans mes apprentissages. On se découvre plus tard, et, malheureusement, je continue à essayer de rattraper le temps."

Cette timidité, qui se traduit notamment par son "filet de voix", Charlotte Gainsbourg n'hésite pas à s'en moquer ouvertement dans Dix pour cent. "On m'en a si souvent parlé ! Je ne m'en rendais pas compte, mais il faut bien que je me rende à l'évidence", la compagne d'Yvan Attal et maman de Ben, Alice et Joe (23, 18 et 9 ans) a-t-elle déclaré à nos confrères. Celle qui vient de regagner Paris, après avoir vécu six ans à New York, a expressément demandé aux scénaristes de la série de "forcer le trait" : "Ça n'a pas d'intérêt si je ne me tourne pas un peu en ridicule, Je n'avais pas envie d'être gentille avec moi-même (...). C'est marrant de se foutre de sa gueule."

Retrouvez Charlotte Gainsbourg dans la série Dix pour cent sur France 2, premier épisode diffusé le 21 octobre 2020 à 21h05.