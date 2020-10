Charlotte Gainsbourg agrandit la famille, sa fille Joe craque pour l'adorable nouveau venu

Il semble que la famille Gainsbourg Attal compte un membre supplémentaire depuis quelques jours... Toujours aussi active sur les réseaux sociaux, Charlotte Gainsbourg a en effet partagé plusieurs clichés d'un nouveau compagnon à quatre pattes sur Instagram. Un animal qui fait déjà le bonheur de sa fille !

Le 19 octobre 2020, ses quelque milliers d'abonnés ont ainsi pu découvrir en Story un adorable chiot blanc de la race bull terrier. Sur une première photo en noir et blanc, la chanteuse et comédienne de 49 ans a laissé voir sa fille Joe (9 ans) avec l'animal dans les bras, lors d'une balade parisienne avec une copine. Un second cliché partagé plus tard a mis en scène le chiot couché dans son confortable panier à poils. Un chien dont elle n'a pas encore révélé le nom...