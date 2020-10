Charlotte Gainsbourg de retour à Paris, elle explique son départ de New York

Près de six ans après avoir posé ses valises à New York, Charlotte Gainsbourg est finalement de retour en France. En juin 2020, la chanteuse et comédienne a quitté sa petite maison du quartier de Greenwich Village pour regagner Paris avec sa benjamine Joe, 9 ans, née de sa relation avec Yvan Attal. Leurs aînés Ben et Alice (23 et 18 ans) volent quant à eux de leurs propres ailes.

Dans une nouvelle interview accordée au Parisien du 21 octobre 2020, pour évoquer sa participation à la série Dix pour cent, qui revient sur France 2 mercredi soir, Charlotte Gainsbourg a commenté ce retour dans l'hexagone. Si la mort tragique de sa soeur Kate Barry en 2013 avait motivé son départ pour la Grosse Pomme, la crise sanitaire a finalement motivé son retour en France : "Quand c'est arrivé, j'ai réalisé que je n'étais pas avec mes proches. En juin, je suis vite revenue en France pour être avec les gens que j'aime, et on a décidé de rester. Je me sens chez moi à Paris, et puis avec les masques, on ne me reconnaît pas", a confié la star qui fêtera bientôt ses 50 ans. L'interprète conclue alors : "New York, c'était un temps de répit dont j'avais besoin."

Après être rentrées en France, Charlotte Gainsbourg et sa fille Joe ont profité de quelques jours de vacances dans le Sud, près des Baux-de-Provence. Mère et fille ont ensuite regagné la capitale, où la fillette est désormais scolarisée. Il y a quelques jours, la famille a accueilli un nouveau membre : un adorable chiot blanc de la race bull terrier. Un compagnon à quatre pattes qui a depuis fait d'adorables apparitions sur le compte Instagram bien fourni de la comédienne.