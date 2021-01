Jane Birkin et les drôles de jeux de Charlotte et Kate dans un cimetière : "Les gens étaient furieux"

À l'occasion de la sortie de son nouvel album, Oh ! Pardon tu dormais... Jane Birkin a accordé un entretien à Paris Match. Le 30 décembre 2020, la chanteuse a ainsi raconté la petite histoire qui lui a inspiré la chanson Les jeux interdits. Elle s'est rappelée avoir laissé ses filles, Kate Barry et Charlotte Gainsbourg, en "liberté totale" lorsqu'elles échappaient à la grisaille parisienne au cours de l'été.

"J'ai surtout essayé de leur donner un contraste avec la rue de Verneuil. Pendant deux mois d'été, elles avaient une liberté totale, comme moi je l'avais eue avec mon frère et ma soeur", a-t-elle confié. Alors que beaucoup d'enfants sont plutôt attirés par la forêt ou une aire de jeux, Charlotte et Kate passaient leur temps... dans un cimetière. "Elles partaient du matin au soir et leur jeu était de tout enterrer au petit cimetière de Cresseveuille, même notre dîner ou notre rôti du dimanche. Kate, qui avait un grand sens de l'équité, voulait que tout le monde soit traité à la même enseigne dans le cimetière. Donc, quand elle trouvait que M. X avait trop de marguerites en porcelaine sur sa tombe alors que Mme Y n'avait rien, elle dispersait un peu partout ces ornements", s'est souvenue Jane Birkin.

Résultat : la grande équité de Kate Barry n'a pas plu à tout le monde, encore moins aux familles des défunts. "On a eu la visite du maire pour nous dire que les gens étaient furieux. [Elle rit.] Kate ne savait pas comment les remettre... Je trouve ça tellement drôle, tellement charmant aujourd'hui de les imaginer alors..."

Pour rappel, Charlotte Gainsbourg est la fille de Jane Birkin et de Serge Gainsbourg, aujourd'hui âgée de 49 ans. Sa demi-soeur, Kate, était née de la relation de leur mère avec le compositeur John Barry. Photographe, elle est décédée en décembre 2013 après avoir chuté du quatrième étage de son appartement parisien, à l'âge de 46 ans.