Jane Birkin : sa première nuit "extraordinaire" avec Serge Gainsbourg

Jane Birkin et Serge Gainsbourg, voilà une histoire d'amour aussi belle que légendaire. Dans les colonnes de Marie Claire, la chanteuse a raconté sa toute première nuit "extraordinaire" avec le musicien disparu. C'était en 1969, année de leur rencontre sur le tournage du film Slogan, de Pierre Grimbalt. "Au programme, dans l'ordre : Restaurant. Puis boîte de nuit : Régine. Cabaret russe. Raspoutine. Bar de nuit : Le Calvados. Boîte de travestis : Madame Arthur. Petit-déjeuner au champagne dans un restaurant des Halles", énumère Jane Birkin.

"Serge a ensuite voulu me déposer à mon hôtel mais je lui ai dit : "Non ! Pas question ! Je veux dormir avec toi". Il m'a emmené au Hilton et le mec du desk a dit : "La même chambre que d'habitude, Monsieur Gainsbourg ?". Il s'est endormi tout de suite, très bourré. Alors, j'ai couru acheter un 45 tours d'Ohio Express que j'adorais et qui s'appelle Yummy Yummy Yummy, I got love in my tummy. Je l'ai glissé entre les doigts de pieds de Serge et je suis repartie pour mon petit hôtel, blanche comme neige. C'était quand même une nuit extraordinaire, non ?", a-t-elle raconté, toujours à Marie Claire.

Les nuits endiablées, Jane Birkin connaît bien. Même la naissance de sa fille Kate (décédée en 2013) n'a pas apaisé sa soif de folles soirées. "J'ai commencé à 17 ans en traînant au Ad Lib Club, une célèbre boîte de Londres et j'ai continué à Paris avec Serge. On sortait à 22 heures et on rentrait à 4 heures du matin. Je me levais à 16 heures de l'après-midi, juste à temps pour aller chercher Kate à l'école", se souvient la chanteuse, aujourd'hui âgée de 73 ans.

Au moment de leur rencontre, Jane Birkin est toute fraîchement débarquée de Londres. Sur le tournage de Slogan, il trouve l'accent de l'actrice très irritant, et a un comportement assez arrogant avec elle. "En une seule soirée, le personnage avait radicalement changé et j'étais tombée amoureuse de lui", avait-elle déjà confié, au sujet de cette fameuse nuit d'amour. Ensemble, ils ont accueilli une fille, Charlotte Gainsbourg (49 ans). Les excès de Serge Gainsbourg auront eu raison de leur histoire : elle le quitte en 1980.

