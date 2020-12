Charlotte Gainsbourg avec sa fille Joe pour Noël, bel hommage à sa soeur Kate

De retour en France après avoir passé six ans à New York, Charlotte Gainsbourg a pu passer Noël entourée des siens. Pour célébrer les fêtes, la fille de Jane Birkin et de Serge Gainsbourg s'est rendue avec sa fille Joe dans leur maison de famille située en Bretagne à Lannilis, dans le Finistère. Une maison ancienne et chargée de souvenirs dans lequel la famille Gainsbourg a pu enfin se retrouver.

Le 24 décembre 2020, l'actrice de 49 ans a partagé plusieurs photographies de sa fille âgée de 9 ans sur Instagram. Vêtue d'un pyjama rouge, la jeune fille s'amuse dans le salon et réalise plusieurs activités manuelles sous le sapin. Le lendemain matin, on découvre la soeur de Ben (23 ans) et d'Alice (18 ans) ouvrir avec précipitation ses nombreux cadeaux sous une montagne de papiers tout juste déchirés. L'actrice du film Prête-moi ta main a également dévoilé la truffe de ses deux chiens, parés d'élégants bonnets de Noël. Pour rappel, Charlotte a adopté un adorable chiot blanc de la race bull terrier en octobre dernier.

En story, Charlotte a souhaité rendre hommage à sa maman mais aussi à sa demi-soeur décédée depuis 2013, Kate Barry (fruit de l'union entre Jane Birkin et John Barry) en repostant une photographie vintage du compte @ birkingainsbourgmusique, où elles apparaissent toutes les trois. "'What is your idea of perfect happiness?' Jane Birkin: "Christmas with my girls, my brother, my sister, and all the children." ("Quelle est votre idée du bonheur parfait ?" Jane Birkin : "Noël avec mes filles, mon frère, ma soeur, et tous les enfants.") est inscrit en légende. Une manière délicate d'adresser de tendres pensées à Kate disparue en décembre 2013 à Paris. @birkingainsbourgmusique avait d'ailleurs publié deux photos de famille.