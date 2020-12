Jane Birkin brisée par la mort de sa fille Kate Barry : "la plus grande tragédie de ma vie"

Elle a connu bien des mésaventures. Mais le drame de son existence, Jane Birkin le dit sans détour, c'est la mort de sa fille Kate Barry. Cette disparition, soudaine, violente, reste encore un mystère en 2020. Et c'est dans la douleur de l'incertitude que la chanteuse a créé, avec Etienne Daho, cette troisième piste de son nouvel album, Oh ! Pardon, tu dormais - disponible depuis le 11 décembre 2020 -, qui questionne la dernière journée de la photographe. "C'était impossible de l'éviter, explique-t-elle à RTL. En faisant un disque sur les sentiments, je ne pouvais pas ne pas mettre la plus grande tragédie de ma vie dedans. Comment éviter ? Pourquoi éviter ? J'avais griffonné ces mots sur elle dans le dos de mon agenda, dans un manque total d'elle. Nous ne pouvions pas aller sur le reste du récital sans avoir parlé d'elle."

Leur collaboration a débuté sur les chapeaux de roues. La première chanson sur laquelle Jane Birkin et Etienne Daho ont travaillé ensemble, c'est Cigarette. L'interprète de Week-end à Rome a récupéré les mots de sa complice, les a arrangé, mis en musique... et a attendu trois très longues journées avant de savoir ce qu'elle en pensait. Si la maman endeuillée estime qu'elle n'aurait pas pu livrer sa peine autrement, elle avoue qu'elle ne peut plus écouter ce morceau maintenant qu'il existe, qu'elle le saute systématiquement. L'essentiel, c'est qu'elle ait exorcisé sa peine.