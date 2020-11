Jane Birkin infernale avec son premier mari, John Barry : "Quel cauchemar il a dû vivre"

C'est une passionnée. Et qui dit "histoire d'amour passionnée" dit souvent "problèmes". Jane Birkin, qui ne cache rien des accès de rage, de colère et de sentiments fous qu'elle a partagés avec Serge Gainsbourg dans les années 1970, reste un peu plus discrète à propos de son premier mari. Or, le compositeur britannique John Barry a lui aussi vécu les vents, les marées et les tornades. "Je l'ai toujours présenté comme un être froid et cynique, explique-t-elle dans les colonnes du magazine Télérama, à l'occasion de la sortie prochaine de son nouvel album Oh ! Pardon tu dormais... Mais quel cauchemar il a dû vivre de retrouver chaque soir la nymphe totalement insecure, qui s'agrippe à lui en le bombardant de questions : 'Qu'est-ce que tu as fait ?', 'Est-ce que tu as pensé à moi ?', 'Est-ce que tu m'aimeras toujours ?', jusque tard dans la nuit."

Comme cela devait être lassant et chiant pour lui

Les bandes originales qu'il a créées pour le cinéma sont mondialement reconnues. Décédé le 30 janvier 2011, John Barry a été récompensé par pas moins de cinq Oscars pour son travail formidable, pour la manière dont ses mélodies berçaient le septième art, pour Born Free en 1967 - récompensé à deux reprises ! -, Motion Picture en 1969, Out of Africa en 1986 et Danse avec les loups en 1991. Le compositeur de Goldfinger, en couple avec Jane Birkin pendant trois ans à la fin des années 1960, a parfois eu du mal à se concentrer sur son travail. "Je ne voyais plus que cette personne totalement dépendante de l'autre, comme une drogue, poursuit la chanteuse. Comme cela devait être lassant et chiant pour lui, qui était en train de composer une symphonie !"

J'ai eu la chance d'avoir Kate jusqu'à ses 46 ans

Il y a un drame que la vie lui a épargné. La mort de Kate la fille qu'il a eue avec Jane Birkin, tombée du quatrième étage, rue Claude-Chahu, le 11 décembre 2013. Sa mère, en revanche, n'oubliera jamais la peine qui habite son coeur depuis le drame. "Mon frère [Andrew Birkin] a perdu son fils lorsqu'il avait 19 ans. Moi j'ai eu la chance d'avoir Kate jusqu'à ses 46 ans, racontait-elle dans l'édition du mois d'octobre du magazine Vogue. Si certains ne veulent plus parler de leurs disparus, je le comprends, mais je veux continuer à en parler pour qu'elle soit encore là..."

