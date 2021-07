Cannes 2021 - Charlotte Gainsbourg : Très rare apparition de ses trois enfants réunis !

Mais cette montée des marches était aussi l'occasion de voir, chose très rare, les trois enfants de Charlotte Gainsbourg réunis sur le tapis rouge eux aussi ! En effet, Ben (né en 1997), Alice (née en 2002) et Jo (née 2011), les enfants de la star et de son compagnon de longue date Yvan Attal, ont été photographiés ensemble, discutant et prenant grand plaisir à assister à l'évènement. Ils avaient tous sortis leurs plus beaux habits pour avoir l'air chic à l'occasion de ce grand moment qui mettait en vedette leur mère et leur grand-mère. Aucun doute que les deux femmes étaient fières d'eux.