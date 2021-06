Charlotte Gainsbourg ne ressemblait pas assez à sa mère : "Je me trouvais très moche"

En grandissant avec une maman aussi splendide que Jane Birkin, Charlotte Gainsbourg a eu du mal à s'accepter. Pourtant tout aussi magnétique, l'actrice a toujours eu du mal à se voir à l'écran. Dans une interview à Libération, à l'occasion de la sortie du film Suzanna Andler de Benoît Jacquot, elle se confie..

"J'ai tenu mon image à distance. Le fait d'avoir été très complexée très jeune, de ne pas ressembler assez à ma mère, a fait que je me trouvais très moche. J'avais une difficulté à me regarder", se souvient Charlotte Gainsbourg, en évoquant sa mère Jane Birkin, ancien top model et artiste. Malgré tout, le fait de n'avoir "jamais été satisfaite" avec son image fait que "c'est plus facile de vieillir comme ça". "Même si c'est vrai aussi que je n'arrive pas à passer dans la catégorie quinquagénaire, ça me fout une trouille bleue", concède l'actrice de 49 ans. Énième preuve de la pression incroyable subie par les actrices.

Charlotte Gainsbourg confie ici son mal-être, si profond qu'elle a toujours du mal à se laisser complètement aller sur les plateaux de tournage. "Pour une femme, il n'y a rien de facile, qu'on ait été sublime ou pas. Du coup, je ne m'aime toujours pas, et je demande souvent à ce qu'on juge pour moi. Je ne vais pas me voir au combo pendant un tournage. Il faut que ce soit encore, naïvement, des moments volés, comme si de rien n'était", déplore-t-elle.

Un complexe que Charlotte Gainsbourg a réussi à dépasser dans Suzanna Andler. "J'étais saoulée de moi-même ! [Rires] Je n'ai jamais été filmée autant, sous tous les angles. Je pensais que Lars von Trier m'avait filmée sous tous les angles, mais là, ce qui donne cet effet c'est le temps, c'est d'être autant de temps à l'écran. J'en ai été flattée, et en même temps saoulée, mais ça m'a amusée de ressentir ça. Je n'ai pas été mortifiée de me voir", affirme l'actrice.

Pour rappel, Charlotte Gainsbourg est la fille de Serge Gainsbourg et de Jane Birkin. Elle a deux demi soeur, Kate Barry, Lou Doillon du côté de sa mère, deux demi-frères, Paul et Lucien (Lulu) Gainsbourg et une demi-soeur Natacha du côté de son père.