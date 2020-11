Hélène de Fougerolles cash sur son passage à vide : "Il y a un âge difficile pour les actrices"

Enfin ! La saison 3 de la série Balthazar est diffusée sur TF1, le jeudi 12 novembre 2020. L'occasion pour une pléiade de téléspectateurs de retrouver Tomer Sisley à l'écran, mais également Hélène de Fougerolles. La comédienne de 47 est revenues sur ses débuts.

Ayant quitté l'école à l'adolescence, elle vit avec sa mère à Paris et cherche très vite des petits boulots, jusqu'au chemin des castings. "C'était le rêve de ma mère. Je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait. C'était difficile pour une gamine de 16 ans d'enchaîner les castings et de se construire sur le physique, le désir qu'on produit chez les réalisateurs pour qu'ils aient envie de vous engager", se souvient-elle, dans une interview au Parisien parue en juillet 2020. Là, elle enchaîne films d'auteur et comédies, et va même jusqu'à tourner avec Leonardo DiCaprio dans le film La Plage.

En 2008, tout s'arrête graduellement pour Hélène de Fougerolles, qui n'a "plus travaillé pendant trois ans" malgré une nomination aux César. "Il y a un âge difficile pour les actrices. Je ne comprenais pas pourquoi je ne tournais plus, pourquoi on ne me désirait plus. Ce métier peut rendre fragile", a-t-elle déploré au Parisien.

"Dans la vie, je peux avoir une force extraordinaire, me relever facilement alors que d'autres seraient à terre, mais m'effondrer en larmes si quelqu'un ne me parle pas gentiment dans la rue !", explique Hélène de Fougerolles, qui a développé une "paranoïa". "J'ai eu des problèmes de paranoïa, je ne pouvais plus sortir dans la rue, supporter qu'on me regarde. Une amie m'a conseillé de consulter une hypnothérapeute. J'ai fait un travail intérieur et ce truc m'a sauvée", raconte l'actrice.

Heureusement, depuis tout est rentré dans l'ordre et Hélène de Fougerolles a même décroché son diplôme d'hyponthérapeute, obtenu sur le tournage de Balthazar il y a quatre ans : "J'ai rédigé mon mémoire, j'ai eu jusqu'à 200 patients."