Hélène de Fougerolles: Nouvelle coiffure très courte pour un "changement de vie"

Le changement, c'est maintenant. Pour Hélène de Fougerolles, il était grand temps de chambouler un brin son apparence. L'année 2020 n'a été simple pour personne et, même si elle a vécu un confinement idyllique avec sa fille Shana – 17 ans, née de son mariage avec Éric Hubert –, elle avait grand besoin de frais. C'est pourquoi elle a dévoilé une nouvelle coupe de cheveux plus courte, sur les réseaux sociaux, le jeudi 17 septembre 2020. "Nouvelle Coupe, changement de vie !" s'est-elle réjouie au passage.

Décidément, Hélène de Fougerolles fait très attention à son apparence. Pour les besoins du septième art, en tout cas ! Le lundi 31 août 2020, alors qu'on la redécouvrait sur TF1 dans la fiction Trop jeune pour moi – de Jérémy Minui et écrite par Léa Coquin –, la comédienne de 47 ans expliquait qu'elle avait suivi une discipline très stricte juste avant le tournage. "Je me suis mis dans la tête qu'il fallait que je ressemble à une certaine image pour être aimée. Essayer d'être cette espèce de cauchemar d'actrice qui ne doit surtout pas vieillir, être super belle, avouait-elle à Paris Match. Avant le film, je me suis affamée, je prenais un repas par jour, je faisais une heure et demie de yoga par jour, j'avais peur d'être en insécurité face à ce jeune garçon de 25 ans qui se retrouvait face à quelqu'un de l'âge de sa maman. Je n'avais pas envie de me sentir grosse et moche en maillot."